Nüfusu üçe katlanan Bodrum'a yeni hastane yapılıyor

Nüfusu hızla artan Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan Yeni Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatının yılbaşı döneminde bitirilmesi planlanıyor.

Korona virüs salgını sonrası gerçek nüfusu resmi nüfusunun neredeyse 3 katına çıkan ve hızla göç almaya devam eden Bodrum'a yeni bir devlet hastanesi yapılıyor. 150 yataklı ve 60 poliklinik kapasiteli yeni hastanede 2 yıl duran çalışmalar geçen yıl yapılan ihalenin ardından yeniden başlamıştı. 65 yoğun bakım yatak sayısı ve 300 araçlık otoparka ilave olarak 30 araçlık kapalı otopark kapasiteli hastanede çalışmalar tüm hızıyla sürerken yılbaşında inşaatın tamamlanması hedefleniyor.

"Yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı"

Proje müdürü inşaat mühendisi Selahattin Kaboğlu ise hastanenin teknik özellikleri hakkında bilgiler aktararak şöyle dedi:

“150 yataklı hastanemizde 7 ameliyathane var. Bir tanesi kadın doğum ameliyathanesi, bir tanesi lokal ameliyathane. Yoğun bakım yatak sayısı 65. Poliklinik yatak sayısı 60. Hastanemiz bünyesinde bilgisayarlı tomografi, 5 adet röntgen, MR, tomografi var. Ayrıca 300 araç kapasiteli otopark, ilave olarak da 30 araçlık kapalı otoparkımız mevcut. Hastane şu anda yüzde 70 civarında tamamlandı. Yılsonuna doğru test ve devreye alma işlemlerini başlatmayı planlıyoruz.”