Nurhak Belediye Başkanı Bozan, Marmarislilere seslendi

6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin Belediye Başkanı İlhami Bozan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Başkan Bozan ziyarette yaptığı konuşmada, " Her zaman yanımızda oldunuz, bize güç verdiniz" dedi.

Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Marmaris'in Nurhak'a ve tüm deprem bölgesine desteğini unutmayacaklarını söyleyen Nurhak Belediye Başkanı Bozan, “Sizin nezdinizde tüm Marmaris halkına teşekkürlerimizi sunuyorum. Her zaman yanımızda oldunuz, bize güç verdiniz” dedi.

Marmaris olarak depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine destek olmak için çaba harcadıklarını söyleyen Başkan Mehmet Oktay ise “Vatandaşlarımızın da desteğiyle elimizden geldiğince yaraları sarmaya çalıştık. Hem deprem bölgesine hem de ilçemizde ağırladığımız misafirlerimizin yanında olduk. İlçesinin yaralarını sarmak ve tekrar ayağa kaldırmak için yaptığı çalışmaları taktirle karşıladığımız İlhami kardeşimin ve tüm Nurhak halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışmayla, yardımlaşmayla tüm zor günleri atlatacağız” dedi. Ziyarette depremlerde büyük yara alan Kahramanmaraş, Elbistan ve Nurhak'taki son durumu konuşuldu.