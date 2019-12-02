İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oartaca'da belediye ekipleri hızla çalışıyor

Oartaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, karış karış her mahalleye parke döşeme çalışmaları hızla sürüyor.


Oartaca Belediyesinden yapılan açıklaada,Her mahallede parke döşeme çalışmaları hız kazandığı belirtilerek, Atatürk Mahallesi 214. Sokakta 1320 metrekare , Beşköprü Mahallesi 121. Sokakta 1150 metrekare,Karadonlar Mahallesi Çene Sokakta 600 metrekare ve Terzialiler Mahallesi Pamuk Sokakta 1200 metrekare olmak üzere toplamda 6140 metrekare kilitli, parke döşeme çalışmaları tamamlandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.