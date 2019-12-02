Oartaca'da belediye ekipleri hızla çalışıyor

Oartaca Belediyesinden yapılan açıklaada,Her mahallede parke döşeme çalışmaları hız kazandığı belirtilerek, Atatürk Mahallesi 214. Sokakta 1320 metrekare , Beşköprü Mahallesi 121. Sokakta 1150 metrekare,Karadonlar Mahallesi Çene Sokakta 600 metrekare ve Terzialiler Mahallesi Pamuk Sokakta 1200 metrekare olmak üzere toplamda 6140 metrekare kilitli, parke döşeme çalışmaları tamamlandığı belirtildi.