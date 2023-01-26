Son yılların en kurak kış sezonunu geçiren Muğla'da Ocak ayında ağaçlar çiçek açtı. Geçen yıl aynı dönemde kar ile kaplı bulunan yüksek kesimlerde ağaçlar sıcak geçen iklim nedeniyle çiçek açmaya başladı.

Muğla'nın Ocak-Mart aylarında karla kaplı bulunan Kavaklıdere Göktepe, Köyceğiz Sandras ve Seydikemer Eren dağı beyaz örtüye kavuşmazken, son 52 yılın en kurak kış mevsimini yaşıyor. Rize'den sonra en fazla yağış alan Muğla, Türkiye'nin en kurak illerinden birisi haline geldi. Muğla'nın sahiline yakın bölgelerinde kurak ve sıcak geçen kış mevsimi ağaçların çiçek açmasına neden oldu. Özellikle badem ve erik ağaçlarında yeşil tomurcuk ve beyaz çiçekler göze çarptı.

Çam kese böcekleri istilası erken başladı

Muğla bölgesinde çam ağaçlarında Nisan-Mayıs aylarında görülen zararlı çam kese böcekleri de sıcak havayı görünce Ocak ayında çam ağaçlarının dallarını beyaza bürüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çam kese böcekleri ile mücadeleyi önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Termometre 21 dereceyi gösterdi

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de öğle saatlerinde termometreler 20-21 dereceyi gösterdi. Bahar havasının yaşandığı Muğla'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor.