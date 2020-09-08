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Ocakta unutulan yemek, mutfağı yaktı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi’nde ocakta yemeğin unutulması sonucu mutfakta çıkan yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi'nde ocakta yemeğin unutulması sonucu mutfakta çıkan yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahalesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Neriman T.'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı öğrenilen yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mutfakta maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer odalara sıçramadan söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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