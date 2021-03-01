Ödülleri Başkan Gürün verdi

Osman Hamdi Bey'in doğum günü olan 30 Aralık anısına düzenlenen ‘Umudum Var Çünkü..' resim yarışmasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Ortaokul kategorisinde birinciliği Alkım Hakanoğlu, Lise Kategorisinde Rabia Çoban, Üniversite kategorisinde ise Yunus Arslan kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen ödül törenine resim yarışmasında dereceye giren katılımcılar ve aileleri katıldı. Resim yarışmasında dereceye girenler adına konuşma yapan Rabia Çoban böyle bir yarışma düzenlemesinin ve sanata destek verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Yarışmaya katılmak için çok heyecanlandığını belirten Rabia Çoban, Osman Hamdi Bey'in hayatını araştırarak çalışmaya başladığını ve yaptığı resmin ödül almasının kendisini bu alanda motive etiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Osman Hamdi gibi bir değerin doğum gününde umut temalı bir resim yarışması düzenlediklerini, ortaya çıkan eserlerin umudu çok iyi yansıttığını söyledi ve şartlar ne olursa olsun her zaman bir umudun var olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “Covid-19 şartlarında böyle bir yarışma yapıyoruz. Belki de böyle daha anlamlı. Çünkü bütün bu olumsuz şartlara rağmen, biz bunun içinden ‘umut' başlıklı ve geleceğe umutla bakmamız gerektiğini ortaya koyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün her konuda olduğu gibi bu konuda da çok önemli bir mesajı var. ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umutsuz olmadım' diyor” dedi.