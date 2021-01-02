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Ödüllü resim yarışmasında son başvuru 8 Ocak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu ile ünlü Osman Hamdi Bey’in doğum günü olan 30 Aralık anısına, Ortaokul (5-6-7-8.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Kaplumbağa Terbiyecisi' tablosu ile ünlü Osman Hamdi Bey'in doğum günü olan 30 Aralık anısına, Ortaokul (5-6-7-8. Sınıflar), Lise (9-10-11-12. Sınıflar), Üniversite ve Yetişkinler (18 yaş üstü) dönemindeki kişilerin katılabileceği ‘Umudum Var Çünkü' konulu resim yarışması düzenliyor.


8 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruların devam edeceği ve 4 kategoride (Ortaokul, Lise, Üniversite ve Yetişkinler) yapılacak olan ödüllü resim yarışmasında birincilere 1000 TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere ise 500 TL ödül verilecek.


Yarışmasının değerlendirme kurulunda ise MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. A. Cem Özal, MSKÜ Öğretim Üyesi Dr. İnci Bulut Kılıç, MSKÜ Öğretim Üyesi Arş. Gr. Dr. Ayça Sesigür, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdür Vekili Necati Gümüş ve Resim Öğretmeni Mehmet Deveci bulunuyor.


Kaplumbağa terbiyecisi olarak bilinen Osman Hamdi Bey, 1842 yılında İstanbul'da doğdu.

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