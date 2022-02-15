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Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesinde dün gece saatlerinde oğlunu öldüren baba Hüseyin K.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesinde dün gece saatlerinde oğlunu öldüren baba Hüseyin K. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Akkaya Mahallesinde 28 yaşındaki Cavit Kara babası tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından 28 yaşındaki Cavit Kara Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesinde toprağa verildi.


Oğlunu tabanca ile öldürdüğü ileri sürülen baba Hüseyin K. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

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