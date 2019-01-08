Öğrenci servisi kaza yaptı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesinde öğrencileri taşıyan minibüs yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesinde öğrencileri taşıyan minibüs yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada 11 öğrenci hafif yaralandı.
Mehmet Savan'ın kullandığı 48 S 0232 plakalı öğrenci servis minibüsü hareket halinde iken yoldaki gizli buzlanma nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada araç ters dönmesi sonucu içindeki 11 lise öğrencisi ve şoför hafif yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiler.