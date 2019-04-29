Öğrenciler aileleriyle okudukları kitapları bağışladı

Muğla'nın Milas Beçin İlkokulunda gerçekleştirilen “100 güne 100 kitap” isimli eTwinning Projesi ile aileleriyle beraber kitap okuyan öğrenciler, okudukları kitapları ilçedeki kütüphanelere bağışladı.

Milas'ta Beçin İlkokulu anasınıfı A şubesi öğrencileri sınıf öğretmenleri Kader Duman rehberliğinde geçtiğimiz eylül ayında başladıkları, “100 güne 100 kitap” isimli eTwinning Projesi kapsamında; aileleriyle beraber okudukları kitapları Milas Halk Kütüphanesi'ne ve Milas Çocuk Kütüphanesi'ne bağışladılar.

Öğrencilerin hayal dünyasının gelişmesi, kelime dağarcığının artması ve kitap sevgisinin aşılanmasın için yürütülen proje kapsamında öğrenciler ilk önce Milas Çocuk Kütüphanesine üye oldular. Ebeveynler 100 gün boyunca evde çocuklarına hikâye kitabı okudu. Kitaplar için aile katılımı ile kumbara ve kitap çantası oluşturuldu. Hikâye kitapları ailelerin hazırlamış olduğu karakterlere uygun kostümlerle canlandırıldı. Anneanneler, babaanneler ve dedeler sınıfta hikâye kitabı okudu.

Milas İlçe Halk kütüphanesinde gönüllü olarak çalışan psikolog Aynur Öztürk eşliğinde “kitapla drama ve oyun” etkinliği geliştirildi. Ebruli sanatı ile kitap ayracı oluşturuldu. Kumbarada biriken paralar ile proje ortağı olan Kütahya Hediye Güral anaokulundaki öğrencilere hikâye kitabı alınarak gönderildi. Öğrenciler kendi hikâye kitaplarını oluşturdular. Sınıf öğretmenleri Kader Duman tarafından kitap okuma madalyaları takıldı.

Kütüphaneler haftasında Milas Çocuk Kütüphanesinin en çok kitap okuyan anasınıfı öğrencileri dalında Ceylin Esenkaya 176 kitapla 1., Nehir Karataş 105 kitapla 3. olarak ödüllerini almaya hak kazandılar ve proje başarıyla tamamlandı.

Milas Beçin İlkokulunda gerçekleştirilen “100 güne 100 kitap” isimli eTwinning Projesi ile aileleriyle beraber kitap okuyan öğrenciler, okudukları kitapları ilçedeki kütüphanelere bağışladı.