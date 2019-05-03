Öğrenciler Bodrum için kolları sıvadı

Bodrum'da öğrenciler, Kumbahçe ve Yalıkavak Mahallelerinde sahil temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum'da, üç okuldan yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı iki farklı etkinlikte sahillerden torbalar dolusu çöp toplandı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, her iki etkinliğe katılarak kıyı temizliğinde çevreci öğrencilere yardım etti.

Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu ve Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 170 öğrenci Kumbahçe sahilini temizlerken, aynı saatlerde Yalıkavak Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 130 öğrenci de Yalıkavak Plaj Caddesi üzerinde ve sahilinde temizlik yaptı. Yalıkavak Mahalle muhtarı Ali Çınar'ın da destek verdiği etkinlik 10:00-15:00 saatleri arasında devam etti. Sahil yolunu ve kumsalı büyük bir gayretle çöplerden arındıran öğrenciler etkinlik süresince sadece çay ve meşrubat molası verdi.

Her iki etkinlikte de temel amaç; kirletmemenin önemini öğrencilere anlatarak doğaya ve çevreye saygılı olunması olarak belirlendi. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan ise öğrencilere geri dönüşümün önemi hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin topladığı torbalar dolusu çöpler Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından alınarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü ve geri dönüşüm için ayrıştırıldı.

Öte yandan Bodrum Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerden oluşan gönüllü dalgıçlar da bugün Kumbahçe önlerinde deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.