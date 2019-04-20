Öğrenciler caretta carettalar için kürek çekiyor

-Muğla'da, lise öğrencileri, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları proje kapsamında, 25 bin metrelik Köyceğiz Gölü-İztuzu Plajı arasında kürek çekmeye başladı.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından deniz kaplumbağalarının korunması, yerli ve yabancı turistlerin bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Ay Işığı” projesi hayata geçirildi.

Okulun Denizcilik Kulübü öğrencileri proje kapsamında, projenin ikinci aşamasında, iki gün sürecek 25 bin metrelik Köyceğiz Gölü-İztuzu Plajı etabında kürek çekmeye başladı.

Öğrencilerin kanolarla Köyceğiz Gölü'ne açılma startı Köyceğiz Kaymakamı Erol Dolu tarafından verildi.

Üzerlerinde Sadun Bora, Osman Atasay, Hülya Leigh, Özkan Gülkaynak gibi Türk denizciliğinin önemli figürlerinin adlarının yazılı olduğu kanolarla Köyceğiz Gölü'nden açılan öğrenciler, ilk gün 12 bin metrelik parkurda 4 saat kürek çekerek Dalyan'a ulaştı. Öğretmen ve öğrenciler, kanal kıyısında kamp kurdu.

Kaymakam Dolu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cafer Binici'ye, proje koordinatörü Emre Karataş'a, öğrencilere ve projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Denizcilik Alanı öğretmeni ve proje koordinatörü Emre Karakaş ise deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı projeye başladıklarını söyledi.

Projenin ikinci aşamasında öğrencilerin 4 adet deniz kanosu ile Köyceğiz Gölü'nden İztuzu Plajı'na 25 bin metre kürek çekmeye başladıklarını aktaran Karakaş, “İlk gün 12 bin metre kürek çekerek Dalyan'da kamp kurduk. Yarın Dalyan Kanalı'ndan İztuzu Plajı'na 13 bin metre kürek çekeceğiz. Diğer öğrencilerimiz de otobüslerle İztuzu'na ulaşacak. DEKAMER'de öğrencilerimize deniz kaplumbağaları ile ilgili eğitim verilecek” dedi.

Karakaş, bu projenin ardından köy okulları için ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kürek çekmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.