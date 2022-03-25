Öğrenciler Datça'da 25 adet harnup fidanı dikti

Muğla'nın Datça ilçesinde öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi bahçesine 25 adet Harnup fidanı dikti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Datça'da 4 okuldan 25 öğrencinin katıldığı “Muğla Mavi Yeşil Okullar Projesi” çerçevesinde eski Datça'da bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesine 25 adet Harnup (keçi boynuzu) fidanı dikildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal yaptığı açıklamada “Bu etkinliğin amacı diktiğimiz fidanların gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakmak. Gelecek nesillerin bu ağacın altında serinlemesini sağlamak bir anlamda israfı önlemektir. İleriki günlerde etkinlik deniz kenarında çevre temizliğiyle devam edilecek” dedi.