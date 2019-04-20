Öğrenciler deniz kaplumbağaları için kürek çekti

Muğla'da, Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından deniz kaplumbağalarının korunması, yerli ve yabancı turistlerin bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Ay Işığı” projesi tamamlandı. Okulun Denizcilik Alanı öğrencileri proje kapsamında, iki gün boyunca Köyceğiz Gölü'nden İztuzu Plajı'na 25 bin metrelik mesafede kürek çekti.

Üzerlerinde Sadun Bora, Osman Atasay, Hülya Leigh, Özkan Gülkaynak gibi Türk denizciliğinin önemli figürlerinin adlarının yazılı olduğu kanolarla Köyceğiz Gölü'nden açılan öğrenciler, ilk gün 12 bin metrelik parkurda 4 saat Dalyan'a kadar kürek çekti. Burada kamp kuran öğrenciler, Dalyan'dan 13 bin metre daha kürek çekerek İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) ulaştı.

Merkez yetkilileri tarafından karşılanan öğrenciler, yaralı deniz kaplumbağaları, yaralanma nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Proje Koordinatörü Emre Karakaş, öğrencilerin yaz aylarında teknelerde staj yaparken yerli ve yabancı turistleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabileceğini söyledi.

Karakaş; “Deniz kaplumbağalarının elle beslenmemesi gerektiği, plastik poşetlerin denize atılmaması gerektiği, teknelerde koruyucu pervane kullanımının önemi, bilinçsiz avlanmanın deniz kaplumbağalarına zarar verdiği ile ilgili bilgilendirmeler öğrencilerimiz tarafından yapılabilecek.” diye konuştu.

Projeyi geliştirmek istediklerini ifade eden Karakaş, köy okulları ve deniz kirliliğine farkındalık oluşturmak amacıyla da kürek çekeceklerini sözlerine ekledi.

DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek, öğrencilere merkezin faaliyetleri ve kaplumbağalar hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Merkezde 9 deniz kaplumbağasının tedavilerinin devam ettiğini aktaran Menzek, projenin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Menzek; “yumurtlama dönemi başlıyor. Onunla ilgili bilgi verdik. Müze alanımızla ilgili, yaralanma sebepleri, merkezimizde yapılan işlemler, tedaviler hakkında öğrencilere bilgi verdik.” dedi.

“Meşaleyi yaktık, umarım devamı gelir”

Köyceğiz Gölü'nden, İztuzu'na 25 bin metre kürek çeken Sezer Koçyiğit ise şunları söyledi; “Proje bizlere adeta bir ışık, meşale oldu. Bu meşaleyi biz yaktık. Umarım devamı gelir. Çok keyif aldık. Her şey doğal oldu. Umarım çalışmayı daha ileriye taşıyabiliriz. Yorucu oldu ama değdi. Doğayla iç içeydik. Kürek çekerken Caretta Caretta ile denk geldik.”

Tesadüfen buluştuğu öğrencilerle 25 bin metre kürek çekti

Bodrum'da yaşayan Veteriner Hekim Gürsoy Şallı, özel işleri için geldiği Köyceğiz'de tesadüfen projeden haberdar oldu. Deniz kaplumbağalarının korunmasına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinliğe destek vermek isteyen Şallı, yarı yaşındaki öğrencilerle İztuzu'na kürek çekti.

Şallı, benzersiz olarak nitelendirdiği projenin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.