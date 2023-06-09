Öğrenciler halk ozanı Aşık Veysel'i andı

yıl dönümünde, Menteşe Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümünde, UNESCO tarafından anma ve kutlama programına alınması, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılının “Aşık Veysel Yılı” olarak ilan edilmesi münasebetiyle yurt genelinde ve dünyada, çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Halk şiiri geleneğinin en önemli ustalarından olan ve gönüllerde taht kuran büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Muğla'da Menteşe Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu “Aşık Veysel Toprak Tabiatlı Adam” adlı programla yad edildi.

Menteşe Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa; İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Aşık Veysel'in elem dolu hayatı, yüreklere nakış gibi işlenen şiirleri ve türkülerinin seslendirildiği program, davetliler tarafından büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. Programa katılan İl Müdürü Emre Çay öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek “Halkımıza mal olmuş, gönüllerde taht kurmuş, sazın ve sözün ustası Aşık Veysel'i ölümünün 50 yıl dönümünde, saygıyla ve minnetle yad ettik. Gözleri görmese de gönül gözü açık olan, sazıyla sözüyle topluma ışık tutan böylesine kıymetli kültür hazinemizi ve daha nice değerlerimizi, çocuklarımızın ve gençlerimizin tanıması ve anlaması çok önemli. Biz ancak bizi biz yapan değerlerimizle, birlik ve beraberliğimiz koruyarak daha güçlü ve daha mutlu bir millet oluruz” dedi.