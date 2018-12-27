Öğrenciler hayran kaldı

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, İçişleri Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen 100'ün üzerinde öğrenci parkı ziyaret etti. Öğrenciler parka hayran kaldılar.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, İçişleri Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen 100'ün üzerinde öğrenci parkı ziyaret etti.Üç gün süren eğitim gezisi boyunca öğrenciler, parkta görevli Fen Bilgisi öğretmeni eşliğinde yaratıcı çocuklar atölyesinde etkinliklere katılıp, Bilmiş Evde bulunan deney odasında manyetik alan, ağırlık merkezi, sürtünme kuvveti, girdap oluşumu, hidrolik sistemler, optik konuları üzerinde deneyler yaptılar. Bahçe gezisinde de ses konuları, kaldıraç, enerji dönüşümleri ve botanik bahçesi hakkında bilgi aldılar. Park yetkilileri ziyaretçileri ağırlamaya devam edeceklerini kaydetti.