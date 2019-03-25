Öğrenciler internet ortamında oyun yerine kitap okuyacak

Vakıf K12 ile iş birliği içerisinde yapılan projede Türkiye'nin dört bir yanında ki öğrenciler cep telefonu ve tabletlerinden kitaplara ücretsiz olarak erişim sağlayıp okuyabilecek.

25 Mart Kütüphane haftası nedeniyle Mod Bodrum koleji internet sayfasından 80 okuma kitabını tüm öğrencilere hediye etti. Vakıf K12 tarafından düzenlenen yazarlığını Zeynep Candır'ın yaptığı çizimini ise Kutlukhan Perker'in üslendiği Okuma ağacı (OKA) projesine Mod Bodrum Koleji de dahil oldu. Mod Kolejinin resmi internet sitesi www.modbodrum.com üzerinden dijital olarak paylaşılan kitaplara Türkiye'nin dört bir yanında bulunan öğrenciler ulaşabilecek. İnternet üzerinden ücretsizce indirile bilen kitaplar ilkokul öğrencileri için hazırlandı. 10 seviyeden oluşan 80 kitap öğrencilerin telefonlarından ya da tabletlerden oyun oynamak yerine kitap okumasını sağlamak ve devlet okullarında da ücretsiz olarak öğrencilerle buluşması için planlandı. Kitapları çocuklarına okutmak isteyen aileler Vakıf k12 veya Mod Bodrum Kolejinin internet adresinden de ulaşabilecek.

Konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Mod Bodrum Kolej Müdürü Sakine Özdemir Vakıf K12'nin kuruluş amacından bahsederek şu ifadelere yer verdi “Vakıf K12 kuruluş amacı öğretmenlerin becerilerini geliştirmesi açısından yeterliliklerini kazandırmak açısından yapılmış bir vakıftır. İnternetten giriş yaptığınızda sanal gezi platformu ve edebiyat sitesi birde oka dediğimiz bir projesi var. Oka okuma ağacı demek. İçerisinde toplamda 80 tane kitabın olduğu, yazarının Zeynep candır, çizerin Kutlukhan Perker olduğu ve kendi alanlarında profesyonel olan insanlarla hazırladığımız bir proje.

Oyun oynamak yerine kitap okuyacaklar

Özdemir Mod Bodrum kolejinin vakıf k12 iş birliği ile 80 ilk okul kitabını ücretsiz olarak ulaştırma imkanı sağladıklarını ifade ederek “Ben vakıf k12'de gönüllü olarak çalışmıştım. Biz 2002 yılında öğretmenlik yaptığım dönemlerde hiçbir şekilde çocuklara seviyelendirilmiş bir birinin arka arkaya gelecek kitaplar bulamıyorduk. Çocuk kitapları okuduk ama kiminin puntoları büyük, kiminin resmi düzgün değil o zamanlar çok az kitap vardı ve şimdi çeviri kitapları ve yazarlarımızın ürettiği birçok kitap var ama o dönemlerde bu ihtiyacımızı gördüğümüzde bir fikir olarak oluşmuştu bizde ama bir türü İngilizce kitaplarda vardı. Çocuklara değerlendirmeler yaparak o değerlendirmelere yönelik kitaplar verebiliyorsunuz. Öğretmende böylece sınıfın içerisinde her seviyede farklı çocuğa farklı çalışma verebiliyor. İşte bu bakış açısıyla kurulmuş ve yapılmış bir proje okuma ağacı projesi. 1'inci sınıftan ortalama hızlı okuyan bir öğrenci için 3'üncü sınıf seviyesinin sonuna kadar olan kısmında görselleriyle içerisinde komik ve aynı zamanda hayat bilgisi fen bilgisi gibi konuları da kapsayan Milli eğitimin ana temalarıyla da bağlantılı kitap projesi bu. Bu siteye bizim internet sitemizden direk ulaşa biliyorsunuz. www.modbodrum.com adresine girdiğiniz anda sağ üst tarafta OKA diye link göreceksiniz. Onu tıkladığınızda kitaplara direk ulaşa biliyorsunuz. Cep telefonlarından, tabletlerden öğrenciler bunu ücretsiz olarak indire bilirler. Aileler çocuklarına gönül rahatlığıyla okutabilirler. Bu çalışmadan özellikle devlet okulunda okuyan öğrencilerde yararlansın. Özel okulların bir sürü imkanı var. Devlet okulları sınırlı ama vakıf olarak bu 80 kitaba Türkiye'nin her yerindeki çocuklar istediği zaman bizim internet sitemiz üzerinden buna ulaşa biliyor. İstiyoruz ki aileler bu konuda bir yere gittiklerinde çocuklarına cep telefonlarını verip oyun açtırmak yerine bu kitapları buluştursunlar.