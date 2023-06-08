Öğrenciler Karadere Plajı'nda çevre temizliği yaptı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karaköy Ortaokulu öğrencileri Dünya Çevre Günü dolasıyla Karadere Plajında çevre temizliği yaptı.

Dünya Çevre Günü, Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karaköy Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Karaköy Ortaokulu Müdürü Hacer Çetin, yaptığı sosyal kampanyalar ve etkinliklerle de takdir topluyor. 2020 yılında Seydikemer ilçesinde meydana gelen büyük yangın felaketinde ve geçtiğimiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım koordinasyon merkezlerindeki çalışmalara da katılan Karaköy Ortaokulu Müdürü Hacer Çetin, geleceğin mirasçıları çocukları da çevreye duyarlı, örnek birer birey olarak yetişmesi konusunda çalışmalar yapıyor.

Dünyaca ünlü Patara Plajının büyük bir bölümünü içine alan Karadere Plajında düzenlenen çevre temizliğinde öğrenciler öğretmenleri ve velileri ile birlikte plaj temizliği yaptı. Temizlik esnasında plaja atılan plastik şişe, poşet gibi atık maddeler toplandı. Yaklaşık 1 saat süren plaj temizliğinin ardından öğretmenler, öğrenciler ve veliler piknik yaparak unutulmaz bir gün yaşadı.