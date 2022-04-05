Öğrenciler kordonda kitap okudu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okullar ‘OkurGezer' projesi çerçevesinde farklı etkinliklerle kitap okuma alışkanlığı kazanma konusuna dikkat çekme çalışmalarını sürdürüyor.

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri kitap okumanın olumlu etkilerini açık havaya taşıdı. Köyceğiz Gölü kordon boyunda yürütülen etkinlikte öğrenciler hem okudular hem açık havadan ve güneşten faydalandı. Açık havada kitap okumanın keyfini yaşadı.