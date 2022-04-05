İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrenciler kordonda kitap okudu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde okullar ‘OkurGezer’ projesi çerçevesinde farklı etkinliklerle kitap okuma alışkanlığı kazanma konusuna dikkat çekme çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde okullar ‘OkurGezer' projesi çerçevesinde farklı etkinliklerle kitap okuma alışkanlığı kazanma konusuna dikkat çekme çalışmalarını sürdürüyor.



Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri kitap okumanın olumlu etkilerini açık havaya taşıdı. Köyceğiz Gölü kordon boyunda yürütülen etkinlikte öğrenciler hem okudular hem açık havadan ve güneşten faydalandı. Açık havada kitap okumanın keyfini yaşadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.