Öğrenciler Marmaris Kalesi'nde resim yaptı, konser verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Nisan 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Güzel Sanatlar Lisesi resim öğrencileri kale içindeki heykel ve figürleri resmetti, müzik sınıfı öğrencileri klasik müzik konseri verdi.

Muğla güzel sanatlar lisesi son sınıf öğrencileri, Marmaris Kalesi'ne gelerek 2 buçuk saat içinde gördükleri heykel ve objeleri resmederek kale içinde eserlerini sergiledi. Müzik sınıfı öğrencilerinin konser verdiği etkinliğin açılışını Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl kurdele keserek yaptı.

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Halis Kayacık "Bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum dışarıda böyle etkinliklerde bulunmak bizim kendimizi geliştirmemiz açısından da faydalı oluyor, iki buçuk saat içerisinde yaptım bu resmi ‘' diyerek ilk sergisi olmadığını ancak heyecanının hala devam ettiğini belirtti.

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Deniz Yılmaz ise ‘'Arkadaşlarımla beraber kısıtlı bir zamanda çok mükemmel eserler ortaya çıkarıp sergilediğimiz için çok mutluyuz ‘' dedi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Müze Müdürü Şehime Atabey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ve Güzel Sanatlar Lisesi müdürü ile öğrencilerin gün içinde yaptıkları resimlerin sergisini gezerek, klasik müzik konserini dinlediler.