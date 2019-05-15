Öğrenciler, özel çocuklarla kamp yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Kalbime Dokun Yeter" kapsamında Ömer Özyer Anadolu Lisesi öğrencileri özel öğrencilerle İnlice Plajı'nda kamp yaptı.

Ömer Özyer Anadolu Lisesi'nde kurulan Sıradışı Sporlar Kulübü desteğiyle hazırlanan "Kalbime Dokun Yeter" kapsamında İnlice Plajı'nda özel öğrenciler ile bere, boyunluk, atkı, tozluk ördü ve taş ile yüz boyayıp uçurtma uçurdu.

İlk gününde kurulan çadırlarla yaşam alanı oluşturulan projenin ikinci gününde, Fethiye Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri örgüden bere, boyunluk, atkı, kazak kolu ve tozluk örmesini öğrendi.

Projenin üçüncü gününde ise Silkar Günlükbaşı Ortaokulu özel öğrencileriyle Ömer Özyer Anadolu Lisesi öğrencileri, taş ile yüz boyayıp uçurtma uçurdu.

Okul Müdür Yardımcısı Onur Akay, yaptığı açıklamada, Sıradışı Sporlar Kulübü'nün rehber öğretmenleri Ufuk Ünlusoy ve Funda Özçelik önderliğinde hazırladıkları projeyi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerin karşılıklı iletişimle empati yeteneklerini geliştirdiğini vurgulayan Akay, “Öğrenciler, özel insanların bizlerden farklı olmadıklarını herkese kanıtladılar. Bu ve bunun gibi projelerle toplumumuzdaki her bireyin daha özgüvenli yaşamlar sürebileceğine inanıyoruz. Ömer Özyer Anadolu Lisesi farkındalık projelerine devam edecek” dedi.