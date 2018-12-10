Öğrenciler sordu, AK Parti'li Gökcan cevapladı

Marmarisli öğrenciler, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesinin 84. yıldönümü için hazırlanan proje kapsamında AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'a ‘kadın' temalı sorularını yöneltti. Soruları cevaplayan Gökcan öğrencilere: “Yılmadan, yorulmadan azimle hedeflerinize koşun, er ya da geç başaracaksınız” önerisinde bulundu.

Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesinin 84. yıldönümünü için bir proje hazırladı. Proje kapsamında, ilçede öğrenim gören kız öğrencileri Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'a ‘kadın' temalı sorular hazırladı. Sorulara Gökcan yazılı olarak cevap verdi. Gökcan'a, “Genç ve seçilmiş bir kadın siyasetçi olarak, Türk kadınına pek çok ülkeden önce Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Gökcan: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ileri görüşlü, devrimci ve zeki bir lider olarak, ilerlemenin yegane kaynağının kadın olduğunu biliyor ve bir çok konuşmasında kadına verdiği değeri ve olması gerekeni söylüyordu. Bu manada; “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmesini sağlamaktır.” diyerek, kadın hakları konusunda bayraktarlık yapmıştır. Kadim Türk tarihinde de kadın her dönemde yönetici konumunda olmuş, baş tacı edilmiştir.” dedi. Gökcan, sorulara verdiği cevaplar dışında “Yılmadan, yorulmadan azimle hedefinize koşun, er ya da geç başaracaksınız” önerisinde bulundu.