Öğrenciler sordu, Rektör Kaçar cevapladı

Dr. Turhan Kaçar sosyal medyadan ‘Rektöresor' etiketi ile öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Öğrencilerin #RektöreSor etiketi ile sosyal medyadan sordukları soruları cevaplayan Dr. Turhan Kaçar, aciliyet içeren soruları anında müdahale ederek ilgili birimlerle görüşmesi sonucu sorunların çözümüne müdahalede bulundu. Öğrencilerin sorunlarının yöneticilere en kısa yoldan ulaştırılabilmesi için sosyal medya hesaplarının kullanılması öğrenciler tarafından beğeni topladı.

Mezun öğrencilerin iş hayatına atılmaları için bir çalışmanız var mı sorusunu cevaplandıran Rektör Kaçar, “Mezun öğrencilerimizin iş hayatına atılmaları için planlarımız, projelerimiz var. Her şeyden önce Üniversitemizde bir ‘İş geliştirme Birimi' oluşturmaya çalışıyoruz. Bu iş geliştirme birimi içerisinde öğrencilerimizin bir kısmının yararlanabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan üniversitemizin sahip olduğu TEKNOPARK ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi kurumlar vasıtası ile de öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamaya çalışacağız. Bir başka konu da öğrencilerimiz için staj imkanları. Öğrencilerimizin farklı konularda staj yapabilmeleri için çeşitli kurumlarla diyalog halindeyiz. Kurumumuz içerisinde ise kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmalarını önerebilirim. Bu noktada 400 civarında öğrencimizi istihdam ediyoruz” dedi.

Vegan-vejeteryan bireylerin yemekleri konusunda gelen soruyu SKS Daire Başkanı Şamil Aktürk ile yapılan görüşmede SKS Daire Başkanı Aktürk, “Yeterli sayıya ulaştığımız takdirde değerlendirmeye alabiliriz. Önümüzdeki süreçte yemek ihalesi var. Bu ihaleyi yeni alacak veya mevcut firma alırsa, bu konuda yeterli sayıya ulaşırsak yardımcı oluruz” dedi.

Üniversite kampüs içi ring ve yemekhane ücretleri ile ilgili soruyu cevaplandıran Rektör Kaçar, “Ring le ilgili bizim burada yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Çünkü otobüsleri Belediye işletiyor. Ama önümüzdeki dönemde Üniversitemizde kurmayı planladığımız İş Geliştirme Birimini faal hale getirebilirsek, bu bizim en büyük projelerimizden birisi. Bu iş geliştirme biriminin Üniversite içinde çeşitli noktalara elektrikli scooter ile bırakarak öğrencilerimizin kampüs içerisinde daha kolay dolaşım sağlayabilmelerini istiyoruz” dedi.

Rektör Kaçar'a sorulan sorular arasında, kampüs içi ring ücretleri, yemek ücretleri, tuttuğu takım, Muğla'da yenilecek favori yemek, önerebileceği tarihi bir film gibi sorulara da cevap verdi.