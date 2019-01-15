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Öğrenciler spor ve sanatla bağımlılıktan uzak tutulacak

Muğla’nınKöyceğizilçesindebaşlatılan "Bağımlı Olma Mutlu Ol" projesiyle öğrencilerin spor ve sanata yönlendirilerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hedefleniyor.

Muğla'nınKöyceğizilçesindebaşlatılan "Bağımlı Olma Mutlu Ol" projesiyle öğrencilerin spor ve sanata yönlendirilerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hedefleniyor.


Köyceğiz Kaymakamlığınca hazırlanarak Köyceğiz Sosyal Çalışmalar Derneği tarafından İçişleri BakanlığıSivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan ve kabul gören projenin tanıtım etkinliği Köyceğiz Fen Lisesinde gerçekleştirildi.


Köyceğiz KaymakamıErdinç Dolu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele kapsamında 6-18 yaş grubunda öğrenim gören 600 öğrencinin spor ve sanatla buluşturulacağını söyledi.


Proje kapsamında üç okulda müzik atölyesi oluşturulduğunu belirten Kaymakam Dolu, okullara futbol,basketbol,voleybol, floor curling, bocce, dart ve masa tenisi branşlarında toplamda 140 bin lira değerinde spor malzemesi temin edildiğini aktardı.

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