Öğrenciler tekne turu yaparak okula ulaşıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde eğitim gören 8 öğrenci okula tekneyle ulaşıyor.

Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, taşımalı eğitim kapsamında Ortaca ve Köyceğiz'i ayıran Dalyan Kanalı'ndan tekneyle geçerek okula ulaşıyor.

Uygulama ile Çandır ve Horozlar Mahallesi'nde oturan öğrenciler sabah saatlerinde iskelelerden alınıyor. Tarihi kaya mezarları ve Dalyan Kanalı manzarası eşliğinde tekne gezisi yaparak okullarına ulaşan öğrenciler, okul çıkışı aynı yöntemle alındıkları iskelelere bırakılıyor.

Öğrencileri her sabah tekneyle okullarına bırakan taşımacı Gökhan Uğur, Horozlar'dan 2, Çandır'dan da 6 öğrenciyi karşı kıyıya geçirdiğini aktardı.

Öğrencilerin özellikle yaz mevsimi yaklaştığında okula tekneyle gitmekten mutluluk duyduğunu belirten Uğur "Saat 7.15'de başlıyor işimiz, yaklaşık 40 dakikada iki tarafı da hallediyoruz. Önce Horozlar'a gidiyoruz iki öğrencimizi alıp, Çandır'daki diğer öğrencilerimizi alıyoruz. Saat 8 gibi işimiz bitiyor. Çocukları yağmurdan, rüzgardan korumak için teknemizi kapattık. Toplam 8 ortaokul öğrencisini taşıyorum" diye konuştu.

"Caretta caretta ve karabatakları izliyoruz"

Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Halil Baran Avcı, okula tekneyle gidip gelmenin zevkli olduğunu ifade ederek, "Tam 6 yıldır taşımalı eğitimle tekneyle okula gidip geliyorum. Sabah akşam tekneyle gidip gelmekten zevk alıyoruz. Kış ayları sert olduğu zaman biraz dezavantaj oluyor. Kimi zaman bu bölgenin özelliği olan caretta caretta kaplumbağalarını görüyoruz, karabatakları izliyoruz" dedi.

Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Aliye Turhan ise 7 yıldır tekneyle okula gidip geldiğini söyledi.

Sabah 7 buçukta iskelede olduğunu anlatan Turhan, "Kış aylarında sabahları soğuk oluyordu ama Gökhan ağabey teknenin kenarlarını kapattı o nedenle artık sıcak oluyor. Gelirken kazkarakulakları ve carettaları görüyoruz. Her gün, güzel manzara eşliğinde tekne seyahati yaşıyoruz" ifadelerini kaydetti.