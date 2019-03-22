Öğrenciler temizlik işçileri ile sokak süpürdü, çöp topladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde halk pazarının olduğu Perşembe akşamı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci komisyonu üyeleri, belediye temizlik işçileri ile birlikte Pazar yerinde ellerinde süpürge ile Pazar yerini ve sokakları temizledi, çöpleri topladılar.

Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine de katıldığını belirten komisyon öğrencisi Ceren Deniz Şimşek, “Bizler sadece eğitimlerimize önem vermiyoruz. Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle emeğe de, insana da saygılıyız. Bu nedenle bugün belediyemizin temizlik işçileri ile birlikte pazaryerimizi temizledik. Emeklerini bizlerle paylaştıkları için belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gecenin geç saatlerine kadar süren temizlikte öğrencileri yalnız bırakmayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da ellerine süpürge alarak temizlik işçilerine yardım ettiler.

Öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Başkan Gümüş, “Menteşe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiyle aynı zamanda bir üniversite kenti. 5 yıllık süreçte kültürel, bilimsel, akademik ve sosyal alanlarda üniversitemizle birlikte çalıştık. Bugün de bu güzel çalışmalarımızın meyvelerini alıyor, örnek bir davranışa imza atıyoruz. Öğrenci kardeşlerimize duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.