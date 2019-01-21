Öğrenciler yarıyıl tatilinde ‘Olmazsa Olmaz'ı okuyacak

Yazar, programın ilk gününde Fethiye Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi ve Seydikemer Kur'an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere hayatın olmazsa olmazları olan görgü ve nezaket kuralları ile temel iletişim usulleri konusunda bilgi veren İdris Koç, seminer sonunda bütün öğrencilere ‘Olmazsa Olmaz' kitabını imzaladı.

Fethiye Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi Müdürü Erdinç Yalçın, bütün öğrencilerin yarıyıl tatilinde bu kitabı okuyacaklarını ve ikinci dönemin ilk günü yapılacak sınavda dereceye giren öğrencilere okul idaresi olarak hediyeler vereceklerini söyledi.

Yazar İdris Koç, programın ikinci gününde ise Fethiye Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu ve Huriye Koyuncu Kur'an Kursu öğrencileri ile bir araya gelerek ‘Olmazsa Olmaz' kitabını imzaladı. Veliler ile bir araya gelen yazar; öğrencilerin görgü, nezaket ve temel iletişim usulleri konusunda da yetiştirilmesinin öneminden bahsederek velilere önerilerde bulundu. Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursunda yapılan ve birinci dönem itibariyle başarılarıyla öne çıkan öğrencilere ödüllerinin de verildiği programa Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu Müdürü Özer Koyuncu, Fethiye Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi Müdürü Erdinç Yalçın, Huriye Koyuncu Kur'an Kursu Müdürü Nesrin Türkmen, Evrensel Hafızlar Derneği Muğla Şube Başkanı Oğuzhan Okulu, öğrenciler ve veliler katıldı.