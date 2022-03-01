Öğrenciler yazarlar ile buluştu

‘Okurgezer Projesi' kapsamında öykü yazarı Mevsim Yenice ve roman yazarı Fatih Baha Aydın ortaöğretim öğrencileri ile buluştu.

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphanelerden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla oluşturulan Okurgezer Projesi'nin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, bu kapsamda gerçekleştirilen yazar okur buluşmalarının öğrencilerde farkındalık oluşturacağına değindi.

Proje koordinatörleri öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan İl Müdürü Emre Çay, yazar okur buluşmasına vesile oldukları için kendilerine teşekkür etti.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yazar-okur buluşmasına öğrencilerin yoğun ilgisiyle olurken, yazar okur buluşması, yazarların tanıtım sunumuyla başladı. “Açık Artırma” öyküsü ile 2015 alt Kitap Öykü Yarışması'nda birinciliğe layık görülen Mevsim Yenice ve ilk romanı Bihaber'le 2018 yılında hem Necip Fazıl hem de Attilâ İlhan ödüllerini kazanan Fatih Baha Aydın söyleşide yazarlığa başlama serüvenlerini anlattılar. Okumanın önemi üzerinde duran her iki yazar, yazar olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunarak gençlerin sorularını cevaplandırdılar.