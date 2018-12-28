Öğrenciler yeni uygulama aracına kavuştu

‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi' Projesi'ne destek veren özel bir firma tarafından, Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 3. uygulama aracı hibe edildi.

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hibe edilen araç için teslim töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Hamit İzdaş, okulun başarıları hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Okulumuz Muğla'nın Yönetim ve Organizasyon alanında en başarılı okulu olarak seçildi. Cumhurbaşkanımızın arka vizyonunda projeleri tüm ülkeye izlettirilmiştir. Okulumuz, İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'nda binlerce yerli ve yabancı davetli önünde çevreci projeleri ile ödül alan 4 kurumdan biridir. Robotik ve otomasyon yönelimli bilişim teknolojileri alanı dönüşümü başbakanlık makamımız tarafından geçen yıl takdir edilerek haberleştirilmiştir. Okulumuz TÜRKAK akreditasyonu alarak İSO 9001:2015 ve İSO 10002:2014 kalite belgelerini de almıştır. Şuan Araç hibe edilen Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanımızda mezunlarımızın istihdam oranı yüzde 85'dir. MTEGM raporuna göre yüzde 9'dur. Bizim ülkemize verdiğimiz katma değeri tekrar ortaya koymak isterim. Okulumuzun eğitim kalitesini artırması amacıyla araç hibe eden yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise başarılarıyla takdir toplayan okulun yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik ederek, “Okulumuz son 3 yıldır, dış denetimlerde Muğla'nın en iyi okulu seçiliyor. Gerçekten okul müdürü başta olmak üzere idari kadrosu, öğretmen kadrosu ve öğrencilerimizle örnek bir okulda bulunuyoruz. Hakikaten okulumuzun faaliyetleri Türkiye'de ses getiriyor. Bu başarı ilçemizin de marka değerini artırıyor. Bu proje Türkiye'de 30 tane ilde var. Ama sadece bir tane ilçe var o da Milas. Tabi ki buna katkı sunan, azimle çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu destekler okulumuzun başarısı sayesinde veriliyor. İnşallah bu hibe edilen araçlar öğrencilerimizin eğitiminde faydalı olur" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından firma yetkililerine katkılarından ötürü plaket takdim edildi. Ardından ilçede görev yapan müzik öğretmeleri tarafından keman dinletisi ve folklor ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Tören, firma yetkilileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal'ın imzalarıyla gerçekleşen araç teslimiyle son buldu.