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Öğrencilerden Bodrum Belediyesine ziyaret

Bodrum Mod Koleji öğrencileri öğretmenleri ile birlikte, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare’yi ziyaret gerçekleştirdi.

Bodrum Mod Koleji öğrencileri öğretmenleri ile birlikte, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare'yi ziyaret gerçekleştirdi.


Bodrum Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Mod Koleji beş yaş öğrencileri katıldı.


Bodrum Belediyesi'nden birkaç istekleri olduğunu ve bunu mektup haline getirdiklerini belirten öğrenciler yazdıkları mektubu okuyarak taleplerini ilettiler.


Ziyaret ile kısa bir bilgi veren Mod Koleji öğretmeni Gülşah Dönmez, “Doğamız konusu kapsamında doğa için, hayvanlar için neler yapılıyor. Belediyemizin yürüttüğü kampanyalar, gerçekleştirdikleri çalışmalar nelerdir bunları öğrenmek istedik. Öğrencilerimiz birlikte buraya gelerek onlarında görmesini duymasını istedik. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare'ye bu kampanyalara nasıl destek verebileceğimizi ve birkaç talebimizi ilettik kendisine misafirperverliği için teşekkür ederiz” dedi.


Öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare ise, “Onlarla karşılıklı muhabbet etme şansı buldum. Bana sorular sordular bende onların anlayabileceği şekilde cevaplamaya çalıştım. Öğretmenlerimizle de konuştuk bizden birkaç talepleri oldu onları da en kısa zamanda gerçekleştirmeye çalışacağız. Ziyaretlerinden dolayı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. ”dedi.


Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Atare, öğrenciler ayrılmadan önce onlara boyama kitabı ile boya kalemi hediye etti.

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