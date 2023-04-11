Öğrencilerden çam kese böceği zararlısına kafesli önlem

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Çam ağaçlarının en büyük zararlılarından Çam kese böceği ile mücadele için proje çerçevesinde yaptıkları kafesleri Orman İşletme Müdürlüğü şefleri ve kurumdaki öğretmenleri eşliğinde ormana bıraktılar.

Marmaris BİLSEM öğrencileri öğretmenlerinin danışmanlığı ve öncülüğünde ağaçlara zarar veren orman zararlısı çam kese böcekleriyle mücadele için “Çam Kese Böcekleri Kafese” projesi başlattı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan personel ve şefler öğrencilere, Çam ağaçları üzerinde beyaz pamuksu keseler oluşturan bu böceklerin uzun süre ağaçta yaşadıklarında ağacın gelişimini durdurduğunu, hatta kuruyup ölmesine sebep olduğunu ve nasıl mücadele ettiklerini anlattılar.

Öğrenciler marangozhanede kendi elleri ile çıtalar ve file ile kafesleri hazırlayıp çam ormanının olduğu Bayır Mahallesi'nde bir bölgeye koydu.

Öğrencilerden Aras Toprak Akbaş proje ile ilgili olarak “ Son yıllarda yaşadığımız orman yangınları Marmaris'imizin doğasına ciddi zarar verdi. Şimdi de çam ağaçları çam kese böceği tehdidi altında. Bu böceklerle mücadelede biz de görev almak istedik” dedi.

Uras Öndersev ise “ Marangoz eşliğinde yaptığımız kafesi Marmaris Orman İşletme Şeflerinin rehberliğinde ormana yerleştirdik. Onlar bu böcekleri ağaçlardan kesip kafesin içine koyacak. Bu böcekler temas halinde insanlar ve evcil hayvanlar için tehlikeli olabiliyor. Ciddi alerjik tepkilere neden oluyor. “ şeklinde konuşarak orman yangınlarının ardından bir de zararlı böcekler yüzünden ağaçların yok olmasını istemediklerini belirttiler.