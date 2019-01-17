Öğrencilerden geçici hayvan bakım merkezine ziyaret

Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıflardan lise öğrencilerine, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da eşlik etti.

Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zeynep Günay Açıkgöz, Felsefe dersi öğretmeni Arzu Kaya Bayer ile okul öğrencileri, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek hayvan dostlarıyla bir araya geldi. Ziyarete Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu da eşlik ederek öğrencilerle sohbet etti.

Sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla okul öğrencileri ile birlikte hayvan bakım merkezine bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Arzu Kaya Bayer, yetkililere teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da bu duyarlı davranışlarından ötürü okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkür ederek, “Onların ihtiyacı olan yalnızca biraz yemek ve saf sevgimiz. Bodrum'daki okullardan her yaştan öğrenci, zaman zaman bakım merkezimizi ziyaret ederek onlara sevgilerini ve ilgilerini sunuyorlar. Bizler de elimizdeki imkanlarla onları en iyi şekilde misafir etmek ve bakımlarını gerçekleştirmek için çalışıyoruz” dedi.