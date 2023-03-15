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Öğrencilerden ‘Hayatı kafana tak güvenli yaşamaya bak ‘ projesi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi İnci Narin İlköğretim Okulu öğrencilerinin Eko Okullar projesi dahilinde hazırladıkları ‘Hayatı kafana tak güvenli yaşamaya bak’ etkinlikleri Atatürk Meydanı’nda yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi İnci Narin İlköğretim Okulu öğrencilerinin Eko Okullar projesi dahilinde hazırladıkları ‘Hayatı kafana tak güvenli yaşamaya bak' etkinlikleri Atatürk Meydanı'nda yapıldı.



Orhaniye İnci Narin İlköğretim öğrencileri, Marmaris Atatürk meydanında İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve öğretmenleri ile birlikte Eko Okullar projesi dahilinde planlanan ‘Hayatı kafana tak güvenli yaşamaya bak ‘ farkındalık çalışması yaptı. Öğrenciler motosiklet sürücülerini durdurup kasklarına kendi tasarladıkları etiketleri yapıştırıp, Jandarma ve Polis ekipleri ile birlikte güvenli sürüş ve kaskın önemini anlattı. Öğrencilerin kask ve koruyucu tertibat ile ilgili broşür dağıtmasının ardından etkinlik sona erdi.

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