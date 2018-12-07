Öğrencilerden sürücüleri afişli uyanı

Muğla'nın Seydikemer Girmeler İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, Saklıkent Milli Pakı'na giden ve okulun önünden geçen yoldan araçların hızlı geçmesi sebebiyle hazırladıkları projeyi hayata geçirdi.

‘Trafikte öncelik biz yayalara aittir', ‘Yavaş git hız yapma, ecel kavşağına sapma', ‘Dur, yoksak geç' yazılı afişleri ellerine alan öğrenciler yol kanarında durarak sürücülere gösterdi. Jandarma trafik ekiplerinin gözetiminde gerçekleşen etkinlikte okul müdürü de sürücüleri okulun önünden yavaş geçmeleri konusunda uyardı. Öğrenciler sürücülere kolonya ve şeker de ikram etti.

Projede yer alan öğrenci Yasin Özcan, etkinliği okullarının önünden arabaların yavaş gitmesi için yaptıklarını söyledi. Özcan, amaçlarının yaşanabilecek kazaları önlemek olduğunu dile getirdi. Öğrenci Ceyda Öncü ise etkinliği sürücülerin dikkatli olmalarını istedikleri ve herhangi bir çocuk ezilmesin diye yaptıklarını ifade etti.

Otomobil sürücüsü Rahim Uçar, etkinliği çok anlamlı olduğunu herkesin okul önünden geçerken dikkatli olması gerektiğin vurguladı. Bazı sürücülerin okul önünden hızlı geçtiğini belirten Uçar, “Sadece yaya geçidinde değil kara yolunda dikkatli araç kullanmalıyız. Bir insan ya da hayvan gördüğümüzde hızımızı azaltmamız gerekiyor. Yavaşlayıp gideceğimiz yere 5 dakika geç vardığımızda hiçbir şey kaybetmeyiz” dedi.