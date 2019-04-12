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Öğrencilere hayvan hakları eğitimi

Hayvan katliamlarına “Dur” demek için motosikletiyle tüm Türkiye’yi gezen dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, Menteşe Belediyesinin katkılarıylaŞehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, öğrencilere hayvan hakları konusunda bilgilendirici ve eğitici sunum yaptı.

Hayvan katliamlarına “Dur” demek için motosikletiyle tüm Türkiye'yi gezen dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, Menteşe Belediyesinin katkılarıyla


Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, öğrencilere hayvan hakları konusunda bilgilendirici ve eğitici sunum yaptı.


Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği sunumda İğdigül; hayvan hakları, sokak hayvanlarının durumu, barınaklar ile ilgili olarak öğrencileri bilgilendirdi. Amacının hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve öğrencilere genç yaşta hayvan sevgisi ve bilincini aşılamak olduğunu kaydeden İğdigül, “Menteşe Belediyesi'nin katkıları ile Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Türdü 100. Yıl Ortaokulu, Turgutreis Anadolu Lisesi, Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi ve Muğla Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldim. Sunumumda gençlere hayvanların da bu dünyada insanlar gibi bir yaşam hakkına ve yaşam alanına sahip olduğunu anlatarak, onlara gerekli duyarlılığı göstermemiz gerektiğini aktardım” dedi.

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