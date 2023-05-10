İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilere okul geçidinde uygulamalı eğitim

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde okullarda eğitim çalışmaları devam ediyor.


Trafik ekipleri tarafından öğrencilerin güvenli olarak yolun karşısına geçişlerine farındalık oluşturmak kaza riskinin en aza indirilmesi maksadıyla trafik akımının yoğun olduğu Rifat Ayaydın caddesi üzerinde bulunan Sabri Acarsoy İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi. Eğitimde, okul önünde bulunan ışıklı okul geçidinde öğrencilerle birlikte örnek geçiş yapıldı.

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