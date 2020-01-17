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Öğrencilere sınav motivasyonu eğitimi verildi

Bodrum Belediye Başkanlığı ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullara Gidiyoruz” projesi kapsamında öğrenci ve velilere “Sınav Kaygısı ve Motivasyon Eğitimi” verildi.


Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitime öğrenci, öğretmenler ve veliler katıldı.


Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği “Okullara Gidiyoruz” projesi ile başlatılan Sınav Kaygısı ve Motivasyon Eğitimini Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Ahmet Özsaylak verdi. Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimde öğrencilerin sınav öncesi yaşadığı stresin önlenmesi, sınav öncesi ve sınav anında neler yapılması gerektiğine ilişkin önemli bilgiler verildi. İki seans ile gerçekleşen eğitimde ilk seansta öğrenciler ikinci seansta ise velilerin katılımı gerçekleşti. 8 Kasım tarihinden itibaren süren eğitimler, sömestri tatilinin ardından, 3 Şubat'ta tekrar başlayacak. Bodrum Yarımadası'nın tüm ortaokullarında verilecek olan eğitim 28 Şubat tarihine kadar devam edecek.

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