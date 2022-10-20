İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilere sınıf içi trafik kural ihlalleri eğitimi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul ve liselerde sınıf içi trafik kuralları ihlali hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.


Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Şehit Jandarma Kıvanç Cesur Ortaokulu ve Muğla Turgut Reis Lisesinde bulunan toplam 264 öğrenciye trafik kural ihlallerine ilişkin sınıf içi uygulamalı ve teorik eğitim verildi.


Özellikle yaya geçidi kullanımı, okul servis kuralları, bisiklet-elektrikli bisiklet kullanımı, koruyucu donanımların kullanımı, Cumhuriyet meydanı etrafındaki yaya yollarının kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

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