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Öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde özel bir okulda “Ailemin ve Ülkemin Polisiyim” projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde özel bir okulda “Ailemin ve Ülkemin Polisiyim” projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.



Düzenlenen proje kapsamında öğrencilerin trafikte kural ihlali yapan ailelerini ya da servis şoförlerini uyarmaları hedeflenirken, eğitim sonunda öğrencilere "Ailemin ve Ülkemin Polisiyim" yazılı kimlik kartları verildi. Programa, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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