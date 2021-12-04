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Öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerin tarafından Kızlan İlköğretim Okulu öğrencilerine trafik kuralları ve alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekiplerin tarafından Kızlan İlköğretim Okulu öğrencilerine trafik kuralları ve alınması gereken tedbirler anlatıldı.



İlçe Jandarma Komutanlığı 8'nci Motosikletli Trafik Ekipleri, eğitimde öğrencilere trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı yaya geçidi ve servis araçlarının kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu. Öte yandan salgına karşı alınacak tedbirler kapsamında, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen ile sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında da bilgi paylaşıldı.

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