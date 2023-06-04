Öğrencilerin LGS sınav heyecanı başladı

30'da başlarken, Muğla'da da 12 bin 232 öğrenci sınava girdi.

Muğla'da 13 ilçede 240 okulda, 791 salonda, 1882 salon görevlisinin gözetiminde yapılan LGS sınavı, saat 09.30 ile 11.30 olmak üzere iki oturum halinde düzenleniyor.

Öğrenciler; İlk/sözel oturumda Türkçe, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'yle yabancı dil derslerinden toplam 50 soruyu 75 dakikada, saat 11.30'da başlayacak 2. oturumdaki Matematik ve Fen Bilimleri'nden toplam 40 soruyu ve 80 dakikada yanıtlayacak.

Cevap anahtarı sınavdan sonra meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olup öğrenciler, sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.