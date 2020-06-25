Öğrencilerin maske ve kalemi Büyükşehirden

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kampanyayı duyurdu. Gürün, yaptığı paylaşımda öğrencilerin sınav giriş belgeleri ile bulundukları ilçedeki MUSKİ hizmet binasına gelerek sınavda ihtiyaç duyacağı maske ve tüm kırtasiye malzemelerini almalarını ve sınava güvenle girmelerini istedi.

Gürün yaptığı paylaşımında “Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. YKS'de maskeniz ve kırtasiye malzemeniz bizden. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.