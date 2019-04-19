Öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmalar görücüye çıktı

Marmaris'te meslek liseleri öğrencilerinin bilimsel çalışmalarının sergilendiği “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” açıldı.

İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” açıldı. Okulda açılan fuarda öğrenciler yaptıkları bilimsel deney ve çalışmaları stantlarda sergiliyor. Proje Koordinatörü Olcay Oğuz etkinlik hakkında bilgi verdi. Bu yıl fuarın ikincisini düzenlediklerini belirten Oğuz, “Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde bilime ve bilimsel düşünmeye daha yatkın hale geliyorlar. Öğrencilerimiz aynı zamanda sosyalleşmiş de oluyorlar.” dedi. Çalışmaları hakkında bilgi veren öğrenciler ise etkinlikten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.