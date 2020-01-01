Öğrencilerle geleceğe tohum atılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ‘Kadın Eliyle Geleceği Korumak: Gen Bankası ile Buluşuyoruz' Projenin eğitim çalışmalarına Seydikemer'de devam edildi.

Seydikemer Ortaköy Mahallesi ilk ve ortaokulu öğrencileri ile Merkez Şehit Gürcan Akan ve Merkez Ata okullarından 50 öğrenciye yerli tohum ve gen bankası konusunda eğitim verildi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden teknik personel Selma Erez, ülkemizde bitkisel genetik çeşitliliğin yüksekliği, yerel tohum çeşitlerinin önemi, gen bankalarında genetik kaynakların nasıl muhafaza edildiği konularında bilgi aktardı. Erez eğitime katılan öğretmen ve velilerin evlerinde mutlaka atalarından kalma tohumlar olduğunu, bunların da koruma altına alınması gerektiğini, nasıl çoğaltılacağı ve muhafaza edileceği konularında bilgilendirdi.

Projenin ilk yılında kadın çiftçi ve öğrencilere yönelik eğitimlerin yanı sıra enstitüye 152 adet tohum ulaştırıldı. İkinci yıl eğitim çalışmaları sürerken, enstitüden temin edilen 8 yerel çeşit buğday tohumu öğrencilerle belirlenen ekim alanında ekilmek üzere Seydikemer İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

Projenin bundan sonraki aşamalarında yerel çeşit buğdayın ekimini öğrencilerle gerçekleştirilecek ve aşama aşama buğdayların gelişimi öğrenciler ile birlikte gözlemlenecek. En son hasat edilecek buğdaylar değirmenlere götürülerek una dönüştürülecek ve elde edilen un doğal beslenme için velilerle ekmek ve makarna yapılacak.