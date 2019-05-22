Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Eğitim Fakültesi Fen bilgisi öğretmenliği ikinci sınıfta okuyan öğretmen adayları, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı Mayıs ayında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Parkın son ziyaretçileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Eğitim Fakültesi Fen bilgisi öğretmenliği ikinci sınıfta okuyan öğretmen adayları ve akademisyenler oldu. Bilim parkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan öğretmen adayları, kendi sınıflarında yapabilecekleri uygulamalar ve okul bahçelerini bilim bahçelerine dönüştürme konularında bilgi alışverişinde bulundu. Yenilikçi çocuklar atölyesinde uyguladığı çalışmalardan örnekler sunan Parkın çalışanları, basit ucuz malzemeler ile nasıl bilim yapılabilir ve öğrencilere yaparak-yaşayarak öğrenme ortamı nasıl sağlanabilir konusunu anlattı. Ardından teleskopla güneş gözlemi gerçekleştiren şanslı öğrenciler güneş lekesi gözlemledi.