Öğretmenlere Duyusal Analiz tadım eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında faaliyete geçirdiği Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda zeytinyağı tadım eğitimleri devam ediyor. Zeytinyağı tadım eğitimleri çerçevesinde Yatağan ilçesinden ilkokul öğretmenleri zeytinyağı tadım eğitimi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytindostu Derneği ve Muğla Ticaret Borsası'nın ortak girişimleri ile Muğla Ticaret Borsası yeni hizmet binasında 2017 yılında hizmete açtığı Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda zeytinyağı tadım eğitimi öğretmenlere verildi. Yatağan'da faaliyet gösteren İlköğretim Okullarında çalışan 20 öğretmen Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda uzman eğitmenlerden tadım eğitimi aldı. 20 Öğretmen Duyusal Analiz eğitiminde zeytinyağının işitme, dokunma, koklama ve görme duyuları ile algılanan karakteristiklerini hissederek zeytinyağını farklı bir şekilde yorumlamayı öğrendi. Eğitimin sonunda sertifikalarını alan öğretmenler, Duyusal Analiz Laboratuvarı ve zeytinyağı eğitimi için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.