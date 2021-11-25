Oğuzhan Kemçin davasında adli tıp raporu çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Mestan Göksal'ın çarptığı bisikletli 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin yaşamını yitirmiş, Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine git-gel yaptıkları halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı.

Ardından olayı emniyet ve sağlık ekiplerine zamanında bildirmediği için ihmali olduğu iddia edilen Yeniköy Mahalle Muhtarı Menteşe Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor çıktı. Raporda Kemçin'in travmaya bağlı kafa kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin sapı hasarı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Muğla adliyesinde görülen davada, İstanbul'dan gelecek ölüm saati raporu bekleniyor. Davanın 5'inci duruşması 15 Aralık tarihinde görülecek.