Okçular İlkokuluna çok amaçlı salon

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Okçular İlkokulu Çok Amaçlı Salonunun açılışı yapıldı.

Okçular İlkokulu bahçesine veliler ve hayırseverlerin katkıları ile yapılan çok amaçlı salon düzenlenen tören ile hizmete girdi. Açılış okul bahçesinde protokol üyeleri, veliler ve hayırseverlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Açılış konuşmalarının yapılmasının ardından çok amaçlı salonun yapımında emeği geçenlere plaketleri taktim edildi. Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından çok amaçlı salon gezildi. Törene Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.