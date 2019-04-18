Oktay Akbal doğum gününde Ula'da anılacak

Türk edebiyatının ünlü ismi, öykü ve roman yazarı, gazeteci Oktay Akbal, Muğla'nın Ula İlçesinde yapılacak ‘Cumhuriyet Muğla'dan Doğdu' etkinliği ile doğum gününde anılacak.

Muğla'daki bir otelde gerçekleştirilecek programın sunuculuğunu Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Saadettin Özbek yapacak. 20 Nisan'da saat 17:00'da başlayacak programda Quartet dinletisi, video gösterimi gerçekleştirilecek. Oktay Akbal'ı anma gününde ayrıca; Hamdi Yücel Gürsoy, Gazeteci Ali Sirmen, Alev Coşkun, Miyase İlknur, Erol Ertuğrul, 26. Dönem Milltvekili Mustafa Balbay, Ayla Akbal ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün konuşma yapacaklar.