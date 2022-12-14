Oktay Akbal Edebiyat ödülü başvurusu 7 Ocak'ta sona eriyor

Modern Türk edebiyatının kurucularından, gazeteci, yazar Oktay Akbal'ın adını yaşatmak, Türk edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak, başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla 2021 yılında ilki düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında, ‘Cumhuriyetin 100. Yılı' konu başlığıyla deneme/köşe yazısı dalında yazılmış eserlere verilecek. 3.Oktay Akbal Edebiyat Ödülü için başvurular 7 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

2021 yılında ilk olarak hikâye dalında, 2022 yılında ise Roman Dalında gerçekleştirilen edebiyat ödülü, 2023 yılında ise ‘Cumhuriyetin 100. Yılı' konu başlığıyla deneme/köşe yazısı dalında gerçekleştiriliyor. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü başvuruları Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü'ne yapılacak olup yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini posta, kargo, elden adrese teslim edebilecek.

Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü'ne (Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No:2 48000 Muğla, Telefon: 4444801 - 1952) başvuruda bulunabiliyor.